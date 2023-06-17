Берегова охорона Греції захищає свої дії після наймасштабнішої загибелі мігрантів біля берегів країни

Берегова охорона Греції пояснила свої дії в останні години перед аварією велетенського човна з мігрантами, внаслідок якої щонайменш 78 людей підтверджено загинули і сотні вважаються зниклими.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Грецькі органи влади повідомили, що першим судно зафіксувало європейське агентство охорони кордонів Frontex з гелікоптера, після чого грецькі служби почали відстежувати його.

Люди на борту, серед яких ймовірно були і контрабандисти, які організували цю подорож, відмовлялися від допомоги та наполягали, що хочуть продовжити маршрут до Італії, тож судно моніторили наступні 15 годин і не втручалися.

Критики у Греції заявляють, що берегова охорона не мала би слухати тих, хто з борту судна наполягав, що ніяка допомога не потрібна, оскільки це могли бути саме нелегальні перевізники, та що грецькі служби мали втрутитися, якщо ситуація виглядає небезпечною.

Від людей, які вижили, лунали свідчення, що берегова охорона прив’язала до судна канат і спробувала буксувати його, через що судно почало розхитуватися.

Берегова охорона каже, що спроб буксувати човен не було.

"Не можна примусом робити щось із таким судном з такою кількістю людей на борту, якщо вони не хочуть цього і ніяк не співпрацюють", – пояснив в ефірі речник берегової охорони Нікос Алексіо.

Нагадаємо, судно зазнало аварії у середу 14 червня. Через трагедію грецькі партії призупинили виборчу кампанію.

Грецькі правоохоронці затримали дев'ятьох осіб з-поміж тих, хто вижив – підозрюють, що вони є організаторами нелегального перевезення.

Як повідомлялося, кількість загиблих на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік оцінюють у приблизно 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.