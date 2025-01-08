Италия добилась освобождения задержанной в Иране журналистки
Италии удалось добиться освобождения журналистки Чечилии Сала, которую задержали во время съемок репортажа в столице Ирана Тегеране.
Об этом 8 января заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет "Европейская правда".
"Дипломатия и командная работа: Чечилия Сала возвращается домой", – коротко написал он.
Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!Реклама:– Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 8, 2025
Вскоре после этого премьер Италии Джорджа Мелони детализировала, что самолет, на котором журналистка вернется домой, "уже в воздухе".
"Благодаря интенсивной работе через дипломатические и разведывательные каналы власти Ирана отпустили нашу соотечественницу, она возвращается домой в Италию. Я лично сообщила об этом родителям журналистки в телефонном разговоре. Спасибо всем, кто сделал это возможным", – написала Мелони.
È in volo l'aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran.– Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 8, 2025
Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista…
Напомним, Чечилию Сала задержали в иранской столице в середине декабря, когда она снимала там репортаж.
Италия в связи с этим вызвала посла Ирана.
В МИД Франции призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран, напомнив, что Парижу до сих пор не удалось вернуть домой трех задержанных там французов.