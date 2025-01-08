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Италия добилась освобождения задержанной в Иране журналистки

Новости — Среда, 8 января 2025, 12:44 — Мария Емец

Италии удалось добиться освобождения журналистки Чечилии Сала, которую задержали во время съемок репортажа в столице Ирана Тегеране.

Об этом 8 января заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет "Европейская правда".

"Дипломатия и командная работа: Чечилия Сала возвращается домой", – коротко написал он. 

Вскоре после этого премьер Италии Джорджа Мелони детализировала, что самолет, на котором журналистка вернется домой, "уже в воздухе".

"Благодаря интенсивной работе через дипломатические и разведывательные каналы власти Ирана отпустили нашу соотечественницу, она возвращается домой в Италию. Я лично сообщила об этом родителям журналистки в телефонном разговоре. Спасибо всем, кто сделал это возможным", – написала Мелони. 

Напомним, Чечилию Сала задержали в иранской столице в середине декабря, когда она снимала там репортаж.

Италия в связи с этим вызвала посла Ирана.

В МИД Франции призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран, напомнив, что Парижу до сих пор не удалось вернуть домой трех задержанных там французов.

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