Италия добилась освобождения задержанной в Иране журналистки

Италии удалось добиться освобождения журналистки Чечилии Сала, которую задержали во время съемок репортажа в столице Ирана Тегеране.

Об этом 8 января заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет "Европейская правда".

"Дипломатия и командная работа: Чечилия Сала возвращается домой", – коротко написал он.

Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa! Реклама: January 8, 2025

Вскоре после этого премьер Италии Джорджа Мелони детализировала, что самолет, на котором журналистка вернется домой, "уже в воздухе".

"Благодаря интенсивной работе через дипломатические и разведывательные каналы власти Ирана отпустили нашу соотечественницу, она возвращается домой в Италию. Я лично сообщила об этом родителям журналистки в телефонном разговоре. Спасибо всем, кто сделал это возможным", – написала Мелони.

È in volo l'aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran.

Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista… – Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 8, 2025

Напомним, Чечилию Сала задержали в иранской столице в середине декабря, когда она снимала там репортаж.

Италия в связи с этим вызвала посла Ирана.

В МИД Франции призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран, напомнив, что Парижу до сих пор не удалось вернуть домой трех задержанных там французов.