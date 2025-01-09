Турция настаивает на создании двух государств на Кипре

В Турции настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, которого цитирует AP, сообщает "Европейская правда".

По словам турецкого министра, Кипр "должен продолжать идти по пути решения о двух государствах".

Он также считает, что тратить усилия на другие договоренности о прекращении полувекового раскола Кипра было бы "пустой тратой времени".

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Заявления главы турецкого МИД прозвучали на фоне планов ООН организовать встречу в начале весны в надежде возобновить официальные переговоры для решения вопроса Кипра.

Последняя крупная попытка заключить мирное соглашение провалилась в 2017 году. С тех пор Турция продолжает выступать за создание двух государств.

Кипр был разделен в результате турецкого вторжения в 1974 году после короткого переворота, инспирированного Грецией. Мирные переговоры были приостановлены с 2017 года.

Турецко-кипрская сторона управляет сепаратистским государством на севере Кипра, которое признает только Анкара. Она заявляет, что возобновление переговоров зависит от признания ее равного суверенитета с греческим правительством Кипра.

В сентябре Кипр и США подписали рамочное соглашение об оборонном сотрудничестве, которое определяет пути усиления реагирования обеих стран на региональные гуманитарные кризисы и проблемы безопасности, в том числе связанные с изменением климата.

Турция осудила это соглашение.

Также недавно президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил активный интерес Никосии к членству в НАТО.

На это МИД Турции заявил, что "деятельность по вооружению" международно признанной Республики Кипр является "неправильной", и что она может "начать гонку вооружений на острове".