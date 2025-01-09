Норвегия и Дания вложат сотни миллионов евро в "датскую модель" для вооружения Украины

На 2025 год Норвегия и Дания уже зарезервировали средства для дальнейших закупок в украинской оборонной промышленности по "датской модели".

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает "Европейская правда".

Как рассказали в Минобороны, на 2025 год Дания зарезервировала 135 млн евро для дальнейших закупок в украинской оборонной промышленности по "датской модели".

Кроме того, от Норвегии планируется направить примерно 43 млн евро.

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В оборонном ведомстве также рассказали, что в целом в 2024 году благодаря прямой поддержке украинской оборонной промышленности, украинские военные получили вооружение почти на 538 млн евро.

В Минобороны акцентировали, что эти средства – результат соглашений, которые были заключены в 2024 году с Министерством обороны Дании по финансированию проектов закупки вооружения у украинских производителей.

"Источники финансирования – правительства Дании (125 млн евро через датский национальный Ukraine Fund), Швеции (20 млн евро), Исландии (2,7 млн евро) и проценты от замороженных российских активов (390 млн евро)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на первом этапе реализации "датской модели" Украина получила самоходные артиллерийские установки "Богдана". Впоследствии было профинансировано производство дронов большой дальности, противотанковых и противокорабельных ракет.

Напомним, в июне Украина и Дания подписали меморандум о закупке североевропейским государством вооружения и техники у украинских производителей. Дания стала первой страной, которая пошла на такой шаг.

В сентябре Дания и Украина договорились о миллиардных инвестициях в украинскую оборонную промышленность на общую сумму 4,2 млрд датских крон ($628 млн).

7 января 2025 года министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Исландию за вклад в более чем 2 млн евро в производство украинского оружия по "датской модели".