New York Post стверджує, що Трамп визнав свою телефонну розмову з Путіним

Американське видання New York Post стверджує, що президент США Дональд Трамп визнав свою телефонну розмову з правителем Росії Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це The New York Post розповідає на основі коментарів, які, як стверджує, журналісти отримали в ексклюзивному інтерв’ю на борту президентського літака у п’ятницю.

Трамп нібито сказав, що говорив з Путіним по телефону у спробі шукати шляхи до припинення російсько-української війни.

На питання журналістів про те, скільки разів він говорив з Путіним, Трамп відповів, що "краще не казав би цього".

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Трамп каже про враження, що Путіну "не байдуже" до того, скільки людей гине на полі бою, і він "хоче, щоб люди припинили помирати".

Президент США повторив свої давніші заяви про те, що повномасштабна війна "ніколи б не почалася" якби саме він тоді був президентом, та що у нього "завжди були хороші стосунки з Путіним".

Він додав, що має "конкретний план" для припинення війни.

"Сподіваюсь, це буде швидко. Щодня помирають люди. Ця війна в Україні така жахлива. Я хочу припинити цю кляту річ", – сказав Трамп.

Зазначимо, що у повідомленні не наводиться цитування Трампа, яке би однозначно підтверджувало, що розмова двох лідерів вже відбулася.

Раніше цього тижня у Путіна вперше підтвердили контакти з адміністрацією Трампа щодо України.

Також днями Трамп допустив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським "наступного тижня".

Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з Трампом повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.