В РФ заявили о контактах с США по линии МИД и сигналах по Украине

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что между РФ и США есть "определенное взаимодействие" по линии внешнеполитических ведомств.

Заявление Рябкова в понедельник приводит РИА Новости, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Россия готова к возобновлению диалога Вашингтона и Москвы, который обозначила команда президента США Дональда Трампа.

"Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в частности готовы обсуждать урегулирование в Украине, но только на равноправной, взаимоприемлемой основе", – заявил он.

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По словам Рябкова, продолжается "определенное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств". При этом он подчеркнул, что согласованных графиков общения Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодня нет, но по мере прояснения ситуации, по его мнению, будут договоренности.

Он добавил, что при новой администрации у США появилось небольшое окно возможностей для нормализации отношений

"Воспользуются ли США этим шансом – зависит только и исключительно от них. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам сделают большую услугу в обмен на согласие с заведомо непроходимыми требованиями, – все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет", – заявил Рябков.

Он также добавил, что Москва получает различные сигналы от Вашингтона по войне в Украине, но на практике "пока не видит изменения курса США".

Рябков сказал, что российская позиция достаточно четкая и прямо изложена Владимиром Путиным.

Как сообщалось, американское издание New York Post утверждает, что президент США Дональд Трамп признал свой телефонный разговор с правителем России Владимиром Путиным.

5 февраля у Путина впервые подтвердили контакты с администрацией Трампа по Украине.

Трамп также говорил, что сейчас США "говорят с россиянами и с украинским руководством".