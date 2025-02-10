У Брюсселі відбудеться масштабний страйк проти нового уряду

Бельгійські профспілки у четвер, 13 лютого, організовують страйк у Брюсселі на знак протесту проти нового федерального уряду на чолі з лідером фламандських націоналістів Бартом де Вевером.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на De Morgen.

У січні близько 30 тисяч людей уже вийшли на вулиці Брюсселя на знак протесту проти пенсійних планів тоді ще не сформованого уряду де Вевера. Профспілки державних службовців оголосили тоді, що проводитимуть щомісячні акції 13-го числа.

Цього четверга, 13 лютого, профспілки планують зібрати вдвічі більше людей. Їхні претензії стосуються "дисбалансів" у коаліційній угоді, державних послугах та купівельній спроможності.

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Національна демонстрація розпочнеться о 10:30 в четвер і рухатиметься з півночі Брюсселя на південь. Очікуються перебої в русі громадського транспорту, роботі пошти та шкіл.

Через те, що в аеропорту Брюсселя страйкуватиме "велика кількість працівників служби обслуговування та безпеки", на 13 лютого скасували відправлення всіх рейсів.

Очікується, що дії страйкарів, окрім столиці Бельгії, охоплять й інші міста. Приміром, в Антверпені вже попередили про можливі перебої з вивезенням сміття в день страйку.

Нагадаємо, новий уряд Бельгії на чолі з лідером N-VA Бартом де Вевером склав присягу 3 лютого – через майже вісім місяців після того, як у країні відбулись парламентські вибори.

Де Вевер вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю центристської франкомовної партії Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської Християнсько-демократичної і фламандської партії (CD&V) та Vooruit ("Вперед").

31 січня п'ять партій досягли домовленості з ключового питання, яке нарешті відкрило шлях до формування уряду. Домовленість стосувалася основних соціально-економічних заходів майбутнього уряду Бельгії.