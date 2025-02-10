В Брюсселе состоится масштабная забастовка против нового правительства

Бельгийские профсоюзы в четверг, 13 февраля, организуют забастовку в Брюсселе в знак протеста против нового федерального правительства во главе с лидером фламандских националистов Бартом де Вевером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на De Morgen.

В январе около 30 тысяч человек уже вышли на улицы Брюсселя в знак протеста против пенсионных планов тогда еще не сформированного правительства де Вевера. Профсоюзы государственных служащих объявили тогда, что будут проводить ежемесячные акции 13-го числа.

В этот четверг, 13 февраля, профсоюзы планируют собрать вдвое больше людей. Их претензии касаются "дисбалансов" в коалиционном соглашении, государственных услугах и покупательной способности.

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Национальная демонстрация начнется в 10:30 в четверг и будет двигаться с севера Брюсселя на юг. Ожидаются перебои в движении общественного транспорта, работе почты и школ.

Из-за того, что в аэропорту Брюсселя будет бастовать "большое количество работников службы обслуживания и безопасности", на 13 февраля отменили отправление всех рейсов.

Ожидается, что действия забастовщиков, кроме столицы Бельгии, охватят и другие города. К примеру, в Антверпене уже предупредили о возможных перебоях с вывозом мусора в день забастовки.

Напомним, новое правительство Бельгии во главе с лидером N-VA Бартом де Вевером принес присягу 3 февраля – спустя почти восемь месяцев после того, как в стране состоялись парламентские выборы.

Де Вевер вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием центристской франкоязычной партии Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской Христианско-демократической и фламандской партии (CD&V) и Vooruit ("Вперед").

31 января пять партий достигли договоренности по ключевому вопросу, который наконец открыл путь к формированию правительства. Договоренность касалась основных социально-экономических мер будущего правительства Бельгии.