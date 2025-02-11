Віцепрезидент США попросив Європу "не душити" розвиток штучного інтелекту

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у своїй першій великій закордонній поїздці з моменту вступу на посаду закликав європейські країни м'якше ставитися до технологічного регулювання у сфері штучного інтелекту.

Як пише "Європейська правда", про це Венс сказав у Парижі на саміті дій зі штучного інтелекту, його слова наводить видання Politico.

Джей Ді Венс наголосив, що США хочуть розпочати революцію в галузі штучного інтелекту в дусі відкритості та співпраці.

"Але для створення такої довіри нам потрібні міжнародні регуляторні режими, які сприяють цьому", – сказав він учасникам саміту.

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Підтримуючи скарги американських компаній на зусилля Європи, спрямовані на стримування великих технологій, Венс закликав до такого регулювання штучного інтелекту, яке "не задушить" галузь, що стрімко розвивається.

Венс також відзначив, що вітає тон розмов на саміті, який президент Франції Емманюель Макрон назвав моментом для того, щоб скористатися можливостями, а не зосереджуватися на регулюванні та роздумах про екзистенційні загрози ШІ.

"Мені подобається бачити, що дерегуляційний аромат проникає в багато розмов", – сказав віцепрезидент США.

Раніше у Європі висловлювали занепокоєння з приводу зростання втручання у вибори з розвитком штучного інтелекту.

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