Вице-президент США попросил Европу "не душить" развитие искусственного интеллекта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей первой крупной зарубежной поездке с момента вступления в должность призвал европейские страны мягче относиться к технологическому регулированию в сфере искусственного интеллекта.

Как пишет "Европейская правда", об этом Вэнс сказал в Париже на саммите действий по искусственному интеллекту, его слова приводит издание Politico.

Джей Ди Вэнс отметил, что США хотят начать революцию в области искусственного интеллекта в духе открытости и сотрудничества.

"Но для создания такого доверия нам нужны международные регуляторные режимы, которые способствуют этому", – сказал он участникам саммита.

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Поддерживая жалобы американских компаний на усилия Европы, направленные на сдерживание больших технологий, Вэнс призвал к такому регулированию искусственного интеллекта, которое "не задушит" стремительно развивающуюся отрасль.

Вэнс также отметил, что приветствует тон разговоров на саммите, который президент Франции Эмманюэль Макрон назвал моментом для того, чтобы воспользоваться возможностями, а не сосредотачиваться на регулировании и размышлениях об экзистенциальных угрозах ИИ.

"Мне нравится видеть, что дерегуляционный аромат проникает во многие разговоры", – сказал вице-президент США.

Ранее в Европе выражали беспокойство по поводу роста вмешательства в выборы с развитием искусственного интеллекта.

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