Наздоганяючи Європу: як США намагаються врегулювати індустрію штучного інтелекту

Як це не дивно для технологічного підприємця, але Ілон Маск є давнім скептиком штучного інтелекту

Ухвалення закону ЄС про штучний інтелект (AI Act), який набув чинності 1 серпня цього року, стало не просто рядовою подією в брюссельській законотворчості.

Фактично воно ознаменувало початок "великих перегонів" із впровадження регулювання штучного інтелекту (ШІ).

Хоча Євросоюз давно є одним із головних "експортерів" глобальних правил та стандартів у різних сферах, все ж найбільшим і головним ринком ШІ на цьому етапі є Сполучені Штати. Робота над регулюванням індустрії ШІ там уже розпочалася, і прихід до влади Дональда Трампа з Ілоном Маском як одним із його ключових радників може суттєво вплинути на цю тенденцію.

Реклама:

Каліфорнійський експеримент

Сполучені Штати традиційно намагаються не обтяжувати бізнес регуляторним тиском. Проте у випадку ШІ про необхідність його регулювання в США ще минулого року заговорили представники великих технологічних компаній.

До прикладу, директор OpenAI Сем Альтман закликав законодавців пришвидшити прийняття національного законодавства, яке б забезпечило захист від ризиків, спричинених ШІ. Його побоювання полягають в тому, що галузь ШІ може завдати "значної шкоди світу". "Якщо ця технологія виявиться неправильною, все може піти зовсім не так, і ми хочемо говорити про це… Ми хочемо працювати з урядом, щоб цього не сталося", – зазначив він.

Перші важливі проєкти щодо регулювання ШІ почали обговорюватися в Каліфорнії, де знаходяться центри розробки найбільших технологічних компаній.

Каліфорнійський законопроєкт SB 1047 про безпеку штучного інтелекту, запропонований у лютому 2024 року, став однією з найбільш контроверсійних спроб врегулювати технології ШІ. Метою законопроєкту було управління ризиками, спричиненими стрімким розвитком ШІ, а його автор Скотт Вінер заявив, що це могло б забезпечити розумні стандарти безпеки та запобігти "катастрофічній шкоді" від потужних моделей ШІ.

Перша версія законопроєкту передбачала жорсткі правила для компаній, які розробляють технології штучного інтелекту.

Розробники були б зобовʼязані проводити оцінювання та тестування безпеки систем, а за недотримання правил компанії могли отримати позов від каліфорнійської прокуратури, а їхній менеджмент – понести кримінальну відповідальність.

Ця ініціатива викликала дискусії та критику як серед політиків, так і серед бізнесу. Критики стверджували, що законопроєкт не вирішує справжні проблеми ШІ, зокрема дезінформацію, дискримінацію та зменшення робочих місць. Також висловлювалися побоювання, що він знизить конкурентоспроможність США і Каліфорнії та знищить відкриту екосистему, яка дозволяє розвиватися стартапам.

Зокрема, віцепрезидент Meta Роб Шерман у зверненні до каліфорнійських законодавців написав: "Законопроєкт зробить екосистему штучного інтелекту менш безпечною, поставить під загрозу моделі з відкритим кодом, на які покладаються стартапи та малий бізнес, встановить стандарти, яких не існує, і запровадить регуляторну фрагментацію".

В подальшому законопроєкт пом’якшили і залишили тільки зобовʼязання щодо оприлюднення вжитих заходів безпеки для технологій ШІ та виключили кримінальну відповідальність за можливі порушення.

Хоча ініціатива була підтримана законодавцями Каліфорнії, наприкінці вересня губернатор штату Гевін Ньюсом ветував законопроєкт.

Ньюсом підкреслив, що працюватиме з законодавчим органом над новими правилами щодо ШІ в майбутньому. "Ми не можемо дозволити собі чекати, поки відбудеться велика катастрофа, перш ніж вживати заходів для захисту громадськості", – сказав губернатор.

Водночас, за його словами, законодавці "не повинні погоджуватись на рішення, які не обґрунтовані емпіричним аналізом траєкторії та можливостей штучного інтелекту".

Проте результати виборів у США можуть пришвидшити прийняття федерального законодавства про регулювання ШІ.

Фактор Маска

Уряд США уже запроваджує рамки та керівні принципи використання цих технологій. Зокрема, План Білого дому для Білля про права у сфері ШІ, створений у 2022 році, закладає основи для підзвітного та відповідального застосування ШІ. Окрім цього, у 2023 році президент США Джозеф Байден видав указ про штучний інтелект, який описує підхід, який має лежати в основі майбутнього регулювання технологій ШІ.

Проте обставиною, яка може суттєво пришвидшити ухвалення відповідного законодавства в США, є близькість мільярдера Ілона Маска до новообраного президента Дональда Трампа.

Як це не дивно для технологічного підприємця, але Ілон Маск є давнім скептиком штучного інтелекту.

Ще у 2017 році, виступаючи на щорічній конференції губернаторів США, Маска говорив про ризики ШІ і закликав до юридичного врегулювання його розробки і використання: "Штучний інтелект є фундаментальним ризиком існування людської цивілізації, і я не думаю, що люди повністю це розуміють. ШІ є рідкісним випадком, коли я вважаю, що нам потрібно бути проактивними в розробці регулювання".

А в серпні 2024 року власник Х і SpaceX підтримав каліфорнійський законопроєкт.

Що ж до самого Дональда Трампа, то його позиція щодо регулювання ШІ наразі незрозуміла.

В одному з передвиборчих інтерв’ю він говорив про "тривожність" через стрімкий розвиток ШІ. Водночас його виборча програма і в принципі платформа Республіканської партії спрямовані на зниження тиску на бізнес та стимулювання інновацій.

Наразі видається, що на майбутні рішення щодо регулювання індустрії в Штатах впливатимуть три основні фактори.

По-перше, це близькість Маска, який в останні тижні набуває все більшого впливу в оточенні Трампа, чия особиста позиція може сприяти більш жорсткому підходу 47-го президента США до регулювання ШІ.

Другим впливовим фактором стануть відносини нової адміністрації з провідними технологічними компаніями, які традиційно більш прихильні до Демократичної партії і на останніх виборах широко підтримали Камалу Гарріс.

І ключовим буде протистояння США з Китаєм, яке для Дональда Трампа і його команди є головним глобальним викликом. Сфера штучного інтелекту зараз розглядається як одне з ключових полів, де відбувається технологічне протистояння, переможець якого здатен отримати вирішальну економічну і безпекову перевагу в довгостроковій перспективі.

А в цьому протистоянні США не можуть дозволити собі програти, якщо ціною буде правове регулювання ШІ.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями та відображають винятково точку зору авторів