Президента Латвії непокоїть штучний інтелект: Є ризик втручання у вибори

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявив, що штучний інтелект є небезпечним інструментом, за допомогою якого можна втручатися у виборчі процеси.

Заяву латвійського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Його слова пролунали з нагоди створення в Латвії "Центру штучного інтелекту".

Рінкевичс розповів, що ідея створення центру виникла під час дискусій про безпеку.

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"Не хотілося б, щоб центр штучного інтелекту став ще однією державною установою, яка тільки те й зробить, що виготовляє папери та надсилає запити усьому світові, запитуючи, що робити зі штучним інтелектом", – наголосив він.

За словами президента, це може бути центр, у якому будуть зосереджені найкращі сили, які співпрацюватимуть із партнерами у США та Європі, індустрією, різними підприємствами.

Він згадав, що з точки зору оборони штучний інтелект зараз стрімко розвивається. Крім того, його впровадження сприяє дослідженням, академічній роботі та навчанню студентів.

"Сама індустрія готова працювати над регулюванням, розуміючи всю небезпеку…Хороша новина в тому, що принаймні два міністри зараз відчули певну взаємну конкуренцію і шукають найкраще рішення. Ще влітку нам не вдавалося майже нікого розворушити", – зазначив Рінкевичс.

Нещодавно польська радіостанція OFF Radio Krakow викликала суперечки після звільнення працівників і перезапуску цього тижня з "ведучими", створеними штучним інтелектом.

А розвідувальні відомства Сполученого Королівства хочуть створити окрему "лабораторію", що займалась би аналізом кіберзагроз та загроз, пов’язаних з використанням штучного інтелекту.