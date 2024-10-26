Президента Латвії непокоїть штучний інтелект: Є ризик втручання у вибори
Президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявив, що штучний інтелект є небезпечним інструментом, за допомогою якого можна втручатися у виборчі процеси.
Заяву латвійського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".
Його слова пролунали з нагоди створення в Латвії "Центру штучного інтелекту".
Рінкевичс розповів, що ідея створення центру виникла під час дискусій про безпеку.
"Не хотілося б, щоб центр штучного інтелекту став ще однією державною установою, яка тільки те й зробить, що виготовляє папери та надсилає запити усьому світові, запитуючи, що робити зі штучним інтелектом", – наголосив він.
За словами президента, це може бути центр, у якому будуть зосереджені найкращі сили, які співпрацюватимуть із партнерами у США та Європі, індустрією, різними підприємствами.
Він згадав, що з точки зору оборони штучний інтелект зараз стрімко розвивається. Крім того, його впровадження сприяє дослідженням, академічній роботі та навчанню студентів.
"Сама індустрія готова працювати над регулюванням, розуміючи всю небезпеку…Хороша новина в тому, що принаймні два міністри зараз відчули певну взаємну конкуренцію і шукають найкраще рішення. Ще влітку нам не вдавалося майже нікого розворушити", – зазначив Рінкевичс.
Нещодавно польська радіостанція OFF Radio Krakow викликала суперечки після звільнення працівників і перезапуску цього тижня з "ведучими", створеними штучним інтелектом.
А розвідувальні відомства Сполученого Королівства хочуть створити окрему "лабораторію", що займалась би аналізом кіберзагроз та загроз, пов’язаних з використанням штучного інтелекту.