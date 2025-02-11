Заступник Сійярто приїхав до Києва за поясненнями "наклепницької кампанії" проти Угорщини

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор прибув до Києва, щоб вимагати в української влади пояснень щодо нібито "наклепницької кампанії" проти Угорщини.

Про це угорський дипломат заявив у відео на своїй сторінці у Facebook у вівторок, його цитує Hirado, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з його заявою, він звернеться до українського керівництва за поясненнями щодо "наклепницької кампанії" проти Угорщини, яка, за даними угорських спецслужб, нібито ведеться проти Будапешта за підтримки України.

"Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини", – сказав Модьор у відео, на якому він перебуває у Києві.

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Нагадаємо, минулого тижня лідер фракції партії влади Угорщини "Фідес" Мате Кочиш заявив, що, за інформацією угорських спецслужб, Україна нібито розгорнула кампанію з очорнення премʼєра Віктора Орбана.

Метою цієї кампанії нібито є підрив міжнародного іміджу прем'єр-міністра та здатності Угорщини відстоювати свої інтереси.

Кочиш додав, що Україна витратила "чималі кошти" на операцію, і "робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями вже розпочалася".

Левенте Модьор заявив, що якщо Київ активно фінансує та підтримує дії, спрямовані на дискредитацію угорського уряду у внутрішній та зовнішній політиці, то це не можна розцінювати інакше, як удар у спину сусідній державі, яка прийшла на допомогу після початку повномасштабного вторгнення РФ і відклала в бік усі розбіжності.

"Очевидно, що таке грубе зовнішнє втручання у внутрішньополітичні відносини Угорщини не може залишитися без жорсткої відповіді. Мета моєї нинішньої поїздки до Києва – вимагати від українського керівництва пояснень з усього, що відбувається, а у разі відсутності пояснень – описати можливу реакцію Угорщини", – заявив Модьор.

Раніше, нагадаємо, звинувачення в бік України лунали із сусідньої Словаччини: там спецслужби заявили про підготовку "державного перевороту".

На цьому тлі, а також на тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.