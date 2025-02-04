В Угорщині заявили, що Україна вклала "чималі кошти" для дискредитації Орбана

Лідер фракції партії влади Угорщини "Фідес" Мате Кочиш стверджує, що, за інформацією угорських спецслужб, Україна розгорнула кампанію з очорнення премʼєра Віктора Орбана.

Таке Кочиш написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами угорського депутата, на засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки, членом якого він є, спецслужби Угорщини попередили про кампанію проти Орбана.

"Згідно з отриманою ними інформацією, українська держава розгортає наклепницьку кампанію проти прем'єр-міністра Угорщини, заявленою метою якої є підрив міжнародного іміджу прем'єр-міністра та здатності Угорщини відстоювати свої інтереси", – каже Кочиш.

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Він додав, що Україна витратила "чималі кошти" на операцію, і "робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями вже розпочалася".

"Частина ЗМІ, які претендують на незалежність, зараз готові продати країну за українські гроші", – заявляє Кочиш.

Доказів, які б підкріплювали слова депутата "Фідес", він не навів.

Раніше, нагадаємо, звинувачення в бік України лунали із сусідньої Словаччини: там спецслужби заявили про підготовку "державного перевороту".

На цьому тлі, а також на тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

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