У Польщі перевіряють прокурора, який порушив справу про "переворот" Туска

Проти заступника керівника Національної прокуратури Польщі, прокурора Міхала Островського, який ініціював провадження проти премʼєра Дональда Туска за підозрою в "державному перевороті", почали розслідування.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на РАР.

У Національній прокуратурі Польщі у вівторок, 11 лютого, повідомили, що Островського напередодні відсторонили на шість місяців, а проти нього почали розслідування за підозрою в перевищенні службових повноважень.

Речник прокуратури Пшемислав Новак пояснив, що Островський не дотримувався необхідних вимог під час відкриття справи; крім того, виникли питання щодо порушення прокурором принципу об'єктивності й неупередженості.

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"Очевидно, що стосовно цієї особи існують обставини, які вказують на брак його неупередженості. У принципі, це останній прокурор, який мав би займатися такою справою", – оцінив Новак.

Минулого тижня голова Конституційного трибуналу Польщі Богдан Свенчковський повідомив, що Міхал Островський після його повідомлення розпочав розслідування за підозрою у державному перевороті, зокрема, прем'єр-міністра Дональда Туска, спікерів Сейму і Сенату, керівника Урядового законодавчого центру, а також деяких суддів і прокурорів.

У прокуратурі Польщі після цього заявили, що справа не була належним чином зареєстрована, тому не може вважатися розслідуванням.

Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак у вівторок додатково уточнив, що наразі справа про "державний переворот" складається з лише одного тому на близько 60 сторінок, причому більшість матеріалів – це поверхневі інтервʼю публічних діячів, де вони повторюють раніше озвучені погляди.

Сам Дональд Туск, коментуючи справу про "переворот", наголосив, що на неї звернули увагу тільки в Росії, Білорусі та Угорщині.