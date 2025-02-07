Прем'єр Польщі прокоментував справу про "переворот": співпраця трьох країн

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував розслідування щодо "державного перевороту" в країні, зазначивши, що на цю справу звернули увагу лише в трьох країнах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Як він зазначив, інформація про нього "є в заголовках ЗМІ лише в Росії, Білорусі та Угорщині".

"Переворот" у Польщі в заголовках ЗМІ тільки в Росії, Білорусі та Угорщині. Ефективна співпраця. Гротескна акція, але по-своєму небезпечна", – заявив Туск.

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Таким чином глава уряду відреагував на коментарі, які є наслідком політичної суперечки навколо повідомлення голови Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського, який повідомив, що заступник генерального прокурора, прокурор Міхал Островський після його повідомлення розпочав розслідування за підозрою у державному перевороті, зокрема, прем'єр-міністра Дональда Туска, спікерів Сейму і Сенату, керівника Урядового законодавчого центру, а також деяких суддів і прокурорів.

Інформація про це з'явилася в російських і білоруських ЗМІ. У четвер державне білоруське агентство БелТА опублікувало статтю "Польського прем'єра звинувачують у державному перевороті". Редакція посилається на повідомлення президента Конституційного трибуналу. Раніше подібну інформацію повідомило російське агентство "РИА Новости".

Генеральна прокуратура Польщі скликала пресконференцію з приводу заяв заступника генпрокурора Міхала Островського про початок розслідування звинувачень у держперевороті на адресу уряду Дональда Туска. Там заявили, що справа не була належним чином зареєстрована, тому не може вважатися розслідуванням.

Варто зазначити, що Свенчковський був призначений до Конституційного суду в грудні минулого року президентом Анджеєм Дудою, який належить до опозиційного щодо уряду табору "Права і справедливості". Раніше він працював головним прокурором і заступником міністра юстиції в уряді "Права і справедливості". Так само Островського призначив експрем'єр "ПіС" Матеуш Моравецький.