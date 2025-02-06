Заступник генпрокурора Польщі розслідує звинувачення у перевороті на адресу уряду Туска

Заступник генпрокурора Польщі Міхал Островський ініціював розслідування після звинувачень голови Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського у спробі перевороту на адресу уряду Дональда Туска.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Прокурор Островський повідомив, що в понеділок отримав кримінальну скаргу від голови Конституційного трибуналу.

"Я вжив заходів у цій справі. Я допитав голову як свідка. Я зібрав документи і вчора виніс постанову про початок розслідування за статтями 127, 128 і 258 Кримінального кодексу", – сказав він.

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Заступник генерального прокурора додав, що йдеться про "конституційний переворот" і "вплив шляхом незаконних погроз і насильства на конституційні органи держави, такі як Конституційний трибунал, Національна рада правосуддя, Верховний суд, суди загальної юрисдикції, а також Національна рада з питань телебачення і радіомовлення".

"Моя мета – об'єктивно і всебічно з'ясувати обставини подій, про які йдеться в повідомленні про правопорушення. Я не передбачаю його результатів, але мій обов'язок – провести доказування у такій надзвичайно серйозній справі спокійно та об'єктивно", – визнав прокурор.

Генеральний прокурор Адам Боднар також торкнувся питання розслідування. Як він зазначив, "вірні солдати Збігнева Зьобро, тобто Богдан Свенчковський і Міхал Островський, виконують дуже конкретні політичні завдання". Він запевнив, що "ніщо не завадить прокуратурі діяти на користь громадян.

"Якщо робиться таке серйозне повідомлення, то, по-перше, я не повинен дізнаватися про це зі ЗМІ, по-друге, мені його мають вручити, а поки що я отримав лише дуже скромний, однорядковий лист від пана Островського", – заявив Боднар.

На пресконференції в середу президент Конституційного трибуналу Богдан Свенчковський повідомив, що наприкінці січня цього року він підписав 60-сторінкове повідомлення про обґрунтовану підозру у вчиненні кримінальних злочинів прем'єр-міністру, міністрам, спікеру Сейму, спікеру Сенату, депутатам і сенаторам правлячої коаліції, а також деяким суддям і прокурорам.

Як він підкреслив, злочин полягає в тому, що, починаючи з 13 грудня минулого року, ці особи діяли "в організованій злочинній групі і в короткі проміжки часу (...) з метою зміни конституційного ладу Республіки Польща і діяли для досягнення або припинення діяльності Конституційного трибуналу та інших конституційних органів".

Варто зазначити, що Свенчковський був призначений до Конституційного суду в грудні минулого року президентом Анджеєм Дудою, який належить до опозиційного щодо уряду табору "Права і справедливості". Раніше він працював головним прокурором і заступником міністра юстиції в уряді "Права і справедливості".

Уряд Туска вважає нинішній склад Конституційного суду нелегітимним через присутність у ньому суддів, які були призначені в результаті суперечливої судової реформи за часів уряду "ПіС", що також призвело до суперечок з ЄС.

Лідер "ПіС" Ярослав Качинський підтримав кримінальну скаргу Свенчковського, а президент Дуда також заявив, що нинішня виконавча влада постійно порушує закон.

Як відомо, чинний уряд Польщі проводить декілька розслідувань щодо попередників. Зокрема, йдеться про експрем'єра Матеуша Моравецького та ексгенпрокурора Збігнева Зьобро.

Серед іншого, йдеться про скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу (докладніше про це – у статті Полювання на Качинського).