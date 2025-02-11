В Польше проверяют прокурора, который возбудил дело о "перевороте" Туска

Против заместителя руководителя Национальной прокуратуры Польши, прокурора Михала Островского, который инициировал производство против премьера Дональда Туска по подозрению в "государственном перевороте", начали расследование.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

В Национальной прокуратуре Польши во вторник, 11 февраля, сообщили, что Островского накануне отстранили на шесть месяцев, а против него начали расследование по подозрению в превышении служебных полномочий.

Представитель прокуратуры Пшемыслав Новак пояснил, что Островский не соблюдал необходимые требования при открытии дела; кроме того, возникли вопросы о нарушении прокурором принципа объективности и беспристрастности.

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"Очевидно, что в отношении этого лица существуют обстоятельства, которые указывают на его беспристрастность. В принципе, это последний прокурор, который должен был бы заниматься таким делом", – оценил Новак.

На прошлой неделе председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свенчковский сообщил, что Михал Островский после его сообщения начал расследование по подозрению в государственном перевороте, в частности, премьер-министра Дональда Туска, спикеров Сейма и Сената, руководителя Правительственного законодательного центра, а также некоторых судей и прокуроров.

В прокуратуре Польши после этого заявили, что дело не было должным образом зарегистрировано, поэтому не может считаться расследованием.

Представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак во вторник дополнительно уточнил, что сейчас дело о "государственном перевороте" состоит из только одного тома на около 60 страниц, причем большинство материалов – это поверхностные интервью публичных деятелей, где они повторяют ранее озвученные взгляды.

Сам Дональд Туск, комментируя дело о "перевороте", отметил, что на него обратили внимание только в России, Беларуси и Венгрии.