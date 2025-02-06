У Генпрокуратурі Польщі назвали приватним листуванням справу про "держпереворот Туска"

Генеральна прокуратура Польщі скликала пресконференцію з приводу заяв заступника генпрокурора Міхала Островського про початок розслідування звинувачень у держперевороті на адресу уряду Дональда Туска.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Прокурор Анна Адам'як, речниця Генпрокуратури, повідомила, що скарга голови Конституційного суду Богдана Свенчковського, за результатами якої Островський нібито почав розслідування поки розцінюється Генпрокуратурою як приватне листування, оскільки не була належним чином зареєстрована.

"Ми отримали цю інформацію зі ЗМІ і вжили заходів для її підтвердження. Ми встановили, що 3 лютого співробітник Конституційного трибуналу особисто прибув до штаб-квартири Національної прокуратури, а потім передав запечатаний конверт до секретаріату заступника генпрокурора Міхала Островського.

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Цей факт передачі кореспонденції був зафіксований секретарем, і це, наскільки нам відомо, підтверджує, що якусь кореспонденцію від Конституційного трибуналу отримував заступник генерального прокурора Міхал Островський", – заявила Адам'як.

Вона нагадала, що згідно з Розпорядженням 2022, ще підписаним генеральним прокурором Даріушем Барським, були встановлені правила обігу та реєстрації документів у прокуратурі.

"З цих правил випливає, що коли кореспонденція надійшла до прокурора Островського, у зв'язку з тим, що він не має компетенції записувати і реєструвати документи, він повинен передати цей документ або до підрозділу, компетентного у сфері поданого повідомлення, або до свого керівника", – зазначила вона.

"Таким чином, можна стверджувати, що на даний момент кореспонденція офіційно невідомого змісту, яка надійшла з Конституційного трибуналу, є приватним листуванням прокурора Островського", – підкреслила речниця Генпрокуратури.

Вона додала, що провадження може бути розпочато тоді, коли "справа зареєстрована і їй присвоєно реєстраційний номер".

Раніше заступник генпрокурора Польщі Міхал Островський ініціював розслідування після звинувачень голови Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського у спробі перевороту на адресу уряду Дональда Туска.

Уряд Туска вважає нинішній склад Конституційного суду нелегітимним через присутність у ньому суддів, які були призначені в результаті суперечливої судової реформи за часів уряду "ПіС", що також призвело до суперечок з ЄС.

Як відомо, чинний уряд Польщі проводить декілька розслідувань щодо попередників. Зокрема, йдеться про експрем'єра Матеуша Моравецького та ексгенпрокурора Збігнева Зьобро.

Серед іншого, йдеться про скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу (докладніше про це – у статті Полювання на Качинського).