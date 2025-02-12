У Румунії офіційно вступив на посаду тимчасовий президент, що замінить Йоганніса

У Румунії очільник Сенату Іліє Болоян офіційно прийняв повноваження як тимчасовий президент країни у зв’язку з відставкою Клауса Йоганніса, якому ще не обрали наступника.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Церемонія передачі повноважень відбулася о 12:00 у палаці Котрочень, офіційній резиденції президента.

Inquam Photos/Octav Ganea

Під час неї Іліє Болоян, який досі був президентом Сенату і тимчасовим лідером Національної ліберальної партії, перейняв повноваження від Клауса Йоганніса, який подав у відставку.

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Після церемонії Йоганніс залишив палац Котрочень.

Inquam Photos/Octav Ganea

Нагадаємо, 10 лютого президент Румунії Клаус Йоганніс, чий президентський термін офіційно закінчився в грудні, оголосив, що йде у відставку, аби не розпалювати кризу довкола його посади.

Наступного дня Конституційний суд прийняв його відставку та ухвалив рішення про вступ Іліє Болояна на посаду тимчасового глави держави.

Початково очікували, що Йоганніс залишиться на посаді до обрання наступника на повторно призначених виборах у травні 2025 року.

Вимога відставки Йоганніса стала одним із гасел прихильників ультраправого кандидата Келіна Джорджеску та ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів".