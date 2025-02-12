В Румынии официально вступил в должность временный президент, который заменит Йоханниса
Новости — Среда, 12 февраля 2025, 13:20 —
В Румынии глава Сената Илие Болоян официально принял полномочия как временный президент страны в связи с отставкой Клауса Йоханниса, которому еще не выбрали преемника.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Церемония передачи полномочий состоялась в 12:00 во дворце Котрочень, официальной резиденции президента.
Во время нее Илие Болоян, который до сих пор был президентом Сената и временным лидером Национальной либеральной партии, перенял полномочия от Клауса Йоханниса, который подал в отставку.
После церемонии Йоханнис покинул дворец Котрочень.
Напомним, 10 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис, чей президентский срок официально закончился в декабре, объявил, что уходит в отставку, чтобы не разжигать кризис вокруг его должности.
На следующий день Конституционный суд принял его отставку и принял решение о вступлении Илие Болояна на должность временного главы государства.
Изначально ожидалось, что Йоханнис останется в должности до избрания преемника на повторно назначенных выборах в мае 2025 года.
Требование отставки Йоханниса стало одним из лозунгов сторонников ультраправого кандидата Келина Джорджеску и ультраправого "Альянса за объединение румын".