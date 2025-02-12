В Румынии официально вступил в должность временный президент, который заменит Йоханниса

В Румынии глава Сената Илие Болоян официально принял полномочия как временный президент страны в связи с отставкой Клауса Йоханниса, которому еще не выбрали преемника.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Церемония передачи полномочий состоялась в 12:00 во дворце Котрочень, официальной резиденции президента.

Inquam Photos/Octav Ganea

Во время нее Илие Болоян, который до сих пор был президентом Сената и временным лидером Национальной либеральной партии, перенял полномочия от Клауса Йоханниса, который подал в отставку.

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После церемонии Йоханнис покинул дворец Котрочень.

Inquam Photos/Octav Ganea

Напомним, 10 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис, чей президентский срок официально закончился в декабре, объявил, что уходит в отставку, чтобы не разжигать кризис вокруг его должности.

На следующий день Конституционный суд принял его отставку и принял решение о вступлении Илие Болояна на должность временного главы государства.

Изначально ожидалось, что Йоханнис останется в должности до избрания преемника на повторно назначенных выборах в мае 2025 года.

Требование отставки Йоханниса стало одним из лозунгов сторонников ультраправого кандидата Келина Джорджеску и ультраправого "Альянса за объединение румын".