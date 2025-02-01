В Німеччині відкинули вимогу Трампа щодо витрат на оборону
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкидає вимогу президента США Дональда Трампа щодо витрат на оборону у розмірі 5% від ВВП.
Про це очільник німецького оборонного відомства сказав в інтерв’ю Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, Німеччина не зможе подужати такі витрати на оборону.
"П'ять відсотків нашої економічної могутності відповідали б 42% федерального бюджету – це майже кожен другий євро, витрачений федеральним урядом, 230 мільярдів євро. Ми не зможемо ні впоратися, ні витратити це", – сказав Пісторіус.
Країни НАТО не можуть "прийняти згадану Трампом цифру один до одного без обговорення", додав він.
Водночас німецький міністр наголосив, що потреба у збільшенні інвестицій в оборону незаперечна.
"Я неодноразово і наполегливо виступав за це протягом останніх двох років", – додав Пісторіус.
Нещодавно Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.
Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону.