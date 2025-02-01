В Німеччині відкинули вимогу Трампа щодо витрат на оборону

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкидає вимогу президента США Дональда Трампа щодо витрат на оборону у розмірі 5% від ВВП.

Про це очільник німецького оборонного відомства сказав в інтерв’ю Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Німеччина не зможе подужати такі витрати на оборону.

"П'ять відсотків нашої економічної могутності відповідали б 42% федерального бюджету – це майже кожен другий євро, витрачений федеральним урядом, 230 мільярдів євро. Ми не зможемо ні впоратися, ні витратити це", – сказав Пісторіус.

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Країни НАТО не можуть "прийняти згадану Трампом цифру один до одного без обговорення", додав він.

Водночас німецький міністр наголосив, що потреба у збільшенні інвестицій в оборону незаперечна.

"Я неодноразово і наполегливо виступав за це протягом останніх двох років", – додав Пісторіус.

Нещодавно Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону.