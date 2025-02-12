Глава Пентагона: Европа должна брать пример с Польши в расходах на оборону

Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что европейские страны должны брать пример с Польши в расходах на оборону.

Об этом он сказал перед открытием заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Хегсет напомнил, что президент США Дональд Трамп требует от союзников по НАТО тратить 5% от ВВП на оборону, а также добавил, что расходов в размере 2% от ВВП уже недостаточно.

Хегсет указал, что за первую неделю своей работы он увидел "признаки того, что Европа видит угрозу, понимает, что нужно сделать, и делает все возможное для выполнения этой задачи", особо выделив, в частности Польшу.

Реклама:

"Польша уже тратит пять процентов ВВП на оборону, что является образцом для континента. Необходимо сделать еще больше", – сказал он.

Хегсет призвал европейцев "активнее выполнять взятые на себя обязательства".

"Наш трансатлантический альянс продержался десятилетия. И мы полностью уверены, что он просуществует еще несколько поколений. Но это не произойдет просто так. Это потребует от наших европейских союзников... взять на себя ответственность за обеспечение конвенциональной безопасности на этом континенте", – сказал глава американского оборонного ведомства.

По его словам, "Соединенные Штаты по-прежнему привержены альянсу НАТО и оборонному партнерству с Европой".

"Приоритетом наших отношений будет предоставление Европе возможности взять на себя ответственность за свою безопасность", – подчеркнул Хегсет.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

Тогда как некоторые государства, такие как страны Балтии и Польша, поддержали требование Трампа, другие, например Германия, назвали 5% ВВП недостижимым показателем.

Президент Владимир Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону.