В парламенті Естонії провалився вотум недовіри прем'єру

В естонському парламенті (Рійгікогу) у середу, 12 лютого, провалилась спроба оголосити вотум недовіри прем’єр-міністру Крістену Міхалу.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

За висловлення недовіри проголосували 28 депутатів Рійгікогу, проти – 0. Для ухвалення ініціативи щодо вотуму недовіри був потрібен щонайменше 51 голос.

Заяву про висловлення вотуму недовіри Крістену Міхалу підписали 29 опозиційних депутатів.

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В опозиції називають "корупційним" стиль управління Міхала.

Зокрема, представники опозиції вважають, що Міхал проводить згубну для держави енергетичну політику, а його уряд послідовно ухвалює рішення, які погіршують конкурентоспроможність жителів і підприємств Естонії.

Крім того, опозиція засудила Міхала за те, що минулого літа він ініціював поправку до закону, яка дала змогу призначити Кейта Касеметса, який не має юридичної освіти, на посаду державного секретаря.

Наприкінці січня повідомляли, що в Естонії сукупний рейтинг Партії реформ, соціал-демократів і Eesti 200, що утворюють урядову коаліцію, оновив свій антирекорд, опустившись нижче 32%.

Також стало відомо, що естонська опозиційна партія "Вітчизна" ініціювала 13 січня законопроєкт, згідно з яким парламент дасть уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон.