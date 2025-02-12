В парламенте Эстонии провалился вотум недоверия премьеру
В эстонском парламенте (Рийгикогу) в среду, 12 февраля, провалилась попытка объявить вотум недоверия премьер-министру Кристену Михалу.
Об этом сообщает ERR, информирует "Европейская правда".
За выражение недоверия проголосовали 28 депутатов Рийгикогу, против – 0. Для принятия инициативы о вотуме недоверия требовался минимум 51 голос.
Заявление о выражении вотума недоверия Кристену Михалу подписали 29 оппозиционных депутатов.
В оппозиции называют "коррупционным" стиль управления Михала.
В частности, представители оппозиции считают, что Михал проводит губительную для государства энергетическую политику, а его правительство последовательно принимает решения, которые ухудшают конкурентоспособность жителей и предприятий Эстонии.
Кроме того, оппозиция осудила Михала за то, что прошлым летом он инициировал поправку к закону, которая позволила назначить Кейта Касеметса, не имеющего юридического образования, на должность государственного секретаря.
В конце января сообщалось, что в Эстонии совокупный рейтинг Партии реформ, социал-демократов и Eesti 200, образующих правительственную коалицию, обновил свой антирекорд, опустившись ниже 32%.
Также стало известно, что эстонская оппозиционная партия "Отечество" инициировала 13 января законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.