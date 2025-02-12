В парламенте Эстонии провалился вотум недоверия премьеру

В эстонском парламенте (Рийгикогу) в среду, 12 февраля, провалилась попытка объявить вотум недоверия премьер-министру Кристену Михалу.

Об этом сообщает ERR, информирует "Европейская правда".

За выражение недоверия проголосовали 28 депутатов Рийгикогу, против – 0. Для принятия инициативы о вотуме недоверия требовался минимум 51 голос.

Заявление о выражении вотума недоверия Кристену Михалу подписали 29 оппозиционных депутатов.

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В оппозиции называют "коррупционным" стиль управления Михала.

В частности, представители оппозиции считают, что Михал проводит губительную для государства энергетическую политику, а его правительство последовательно принимает решения, которые ухудшают конкурентоспособность жителей и предприятий Эстонии.

Кроме того, оппозиция осудила Михала за то, что прошлым летом он инициировал поправку к закону, которая позволила назначить Кейта Касеметса, не имеющего юридического образования, на должность государственного секретаря.

В конце января сообщалось, что в Эстонии совокупный рейтинг Партии реформ, социал-демократов и Eesti 200, образующих правительственную коалицию, обновил свой антирекорд, опустившись ниже 32%.

Также стало известно, что эстонская оппозиционная партия "Отечество" инициировала 13 января законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.