Рейтинг урядової коаліції Естонії оновив антирекорд

В Естонії сукупний рейтинг Партії реформ, соціал-демократів і Eesti 200, що утворюють урядову коаліцію, оновив свій антирекорд, опустившись нижче 32%.

Про це свідчать дані опитувань соціологічної служби Norstat, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Сукупна підтримка урядових партій становить 31,7%, а опозиційних – 60,6%. З початку 2019 року сумарний рейтинг коаліційних політичних сил не опускався так низько, повідомила в середу Norstat.

Попередній антирекорд було встановлено тиждень тому, коли сукупний рейтинг партій, що утворюють урядову коаліцію, впав до 32,6%.

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З урахуванням результатів останнього опитування, найпопулярнішою партією залишається "Вітчизна", за яку готові голосувати 29,8% виборців. Далі йдуть Партія реформ (17,2%) і EKRE (16%).

Підтримка "Вітчизни" за тиждень зросла на 1,5 відсоткового пункта, а з середини грудня збільшилася на 3,4 відсоткового пункта. Водночас рейтинг Партії реформ продовжує знижуватися – з початку грудня він упав на 3,3 відсоткового пункта. Підтримка EKRE за останні тижні істотно не змінилася.

Зазначені цифри, оприлюднені 29 січня, базуються на агрегованих результатах щотижневих опитувань громадської думки за останній місяць – у період із 30 грудня до 26 січня опитали близько 4 тисяч громадян Естонії віком від 18 років.

В Естонії опозиційна партія "Вітчизна" ініціювала 13 січня законопроєкт, згідно з яким парламент дасть уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо нещодавно заявив, що кордон із Росією залишиться закритим. Кордон між двома кранами закритий вже понад рік.