Зеленский: Украина получила от США проект соглашения о полезных ископаемых

Президент Владимир Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которая предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

Об этом Зеленский сказал в Киеве после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом в среду, 12 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава государства заявил, что Украине "передали первый драфт соответствующего документа о партнерстве между нашими странами".

"Этот документ мы получили сегодня, мы... сделаем все, чтобы наши команды могли действительно очень быстро договориться и подписать этот документ", – добавил он.

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По словам Зеленского, важно изучать все детали этого документа до или на Мюнхенской конференции, чтобы была возможность зафиксировать договоренности на соответствующих уровнях.

В свою очередь глава американского Минфина сказал журналистам, что документ является частью дальнейших гарантий украинцам от США и является "важным сигналом российскому руководству, что мы стоим вместе" в экономическом сотрудничестве с Украиной.

На прошлой неделе президент США заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Позже он добавил, что Киев "в принципе согласился" заключить "сделку" стоимостью 500 миллиардов долларов.

Украина обладает значительными запасами урана и нескольких важных минералов, в частности титана, лития и графита. По оценкам украинских властей, они могут стоить триллионы долларов