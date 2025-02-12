У Кремлі розповіли свою версію розмови Трампа з Путіним

Речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Владімір Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом домовились "працювати разом".

Слова Пєскова цитує пропагандистський ресурс ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

Речник Путіна сказав, що розмова з Трампом тривала "майже півтори години".

"(Хазяїн Кремля. – Ред.) підтримав одну з основних тез глави американської держави про те, що настав час, щоб наші країни працювали разом", – додав він.

Реклама:

Також, за словами Пєскова, Путін запросив президента США відвідати Москву.

"Путін і Трамп також домовилися про продовження особистих контактів, зокрема про організацію особистої зустрічі", – заявили в Кремлі.

Дональд Трамп раніше неодноразово говорив про бажання поговорити з Владіміром Путіним у межах зусиль із "врегулювання" війни в Україні.

За словами президента США, він із Путіним домовився "негайно розпочати" переговори для завершення війни в Україні.

Раніше стало відомо про перші контакти росіян з адміністрацією Трампа щодо України.