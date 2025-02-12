В Кремле рассказали свою версию разговора Трампа с Путиным

Представитель хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом договорились "работать вместе".

Слова Пескова цитирует пропагандистский ресурс ТАСС, сообщает "Европейская правда".

Представитель Путина сказал, что разговор с Трампом продолжался "почти полтора часа".

"(Хозяин Кремля. – Ред.) поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что пришло время, чтобы наши страны работали вместе", – добавил он.

Реклама:

Также, по словам Пескова, Путин пригласил президента США посетить Москву.

"Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в частности об организации личной встречи", – заявили в Кремле.

Дональд Трамп ранее неоднократно говорил о желании поговорить с Владимиром Путиным в рамках усилий по "урегулированию" войны в Украине.

По словам президента США, он с Путиным договорился "немедленно начать" переговоры для завершения войны в Украине.

Ранее стало известно о первых контактах россиян с администрацией Трампа по Украине.