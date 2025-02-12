Як під тиском Трампа члени НАТО збільшують видатки на оборону

Під час форуму в Давосі президент США Дональд Трамп оголосив, що планує звернутися до держав-членів НАТО з проханням збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, "що мало статися давно".

Тільки на тлі повномасштабної агресії РФ проти України країни ЄС нарешті почали поступово нарощувати свої оборонні витрати, а Німеччина досягла і перевищила показник у 2%.

Проте задача збільшити їх до 5% все одно видається недосяжною для більшості країн НАТО. Навіть у США оборонний бюджет наразі складає лише 3,3-3,5% від ВВП.

Про те, на скільки члени Альянсу почали збільшувати свої оборонні витрати, читайте в статті Юрія Панченка і ТетяниВисоцької з "Європейської правди" Трамп вимагає 5%: як країни НАТО збільшували свої витрати на оборону і що буде далі. Далі – стислий її виклад.

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Як за останні десятиріччя змінювалося бачення країнами НАТО загроз для себе? І як це відображалося на їхніх оборонних бюджетах?

Відмінність у тому, як у різних регіонах Європи змінювалися витрати на оборону, є очевидною.

Одностайне "розуміння вимог Трампа", з найефективнішою динамікою зростання витрат на оборону зараз спостерігається у держав так званого "Східного флангу". І це не дивно. Всі ці країни розташовані біля Росії, всі вони свого часу перебували під принаймні частковою окупацією СРСР, а тому найкраще розуміють загрози.

Найбільшим адвокатом ідеї Трампа про зростання витрат можна назвати Польщу, яка за попередніми оцінками у 2024 році досягла показника 4,12% ВВП.

Щоправда, навіть до Варшави це розуміння прийшло не відразу.

Події 2014 року в Україні стали шоком для багатьох країн, проте навіть його виявилося недостатньо. Хоча саме у 2014 році, після вторгнення Росії в Україну та анексії Криму, в НАТО домовились виділяти 2% від свого ВВП на оборонні витрати, щоб забезпечити постійну військову готовність Альянсу. Однак до 2018 року лише у шести держав-союзників військові витрати досягли необхідного рівня у 2% ВВП (а на континентальній Європі лише у чотирьох, в Польщі, Естонії, Латвії та Греції).

До слова, Греція заслуговує на окрему увагу. У цій країні рівень оборонних витрат завжди був вищий за 2%.

Однак з російською загрозою це взагалі не пов’язано – у греків працювали інші виклики: складні відносини з Туреччиною, а також "арабська весна", наслідки війни у Сирії тощо.

А от у Західній Європі ситуація була суттєво гіршою.

Тут зростаючу агресивність Росії воліли не помічати.

Поштовхом для збільшення їхніх оборонних бюджетів стала перша президентська каденція Дональда Трампа.

Втім, у динаміці оборонних витрат за першої каденції Трампа є й інша цікава деталь: зростання тривало до 2020 року, коли аж дев’ять держав виконували норматив у 2%, але з початком пандемії пріоритети знову змінилися. У 2021-му ця кількість знову знизилася до шести.

Та й загалом, опір з боку європейських столиць тривав, аж до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Повернення великої війни в Європу (а разом – і загроза повернення Трампа у Білий дім) стало потужним поштовхом для зростання оборонних бюджетів у більшості європейських країн.

Якщо у 2021 році оборонні витрати Європи і Канади становили лише 1,66% від спільного ВВП, то в 2024 вони нарешті мають сягнути 2,02% (дані за 2024 – оціночні).

"НАТО колективно не зможе захистити себе через 4 або 5 років, якщо ви будете дотримуватися 2% (від ВВП на оборону) зараз", – заявив у січні генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Отже, більшість держав є дуже далекими від виконання вимог Трампа, який вимагає витрачати на оборону 5% ВВП.

Втім, попри публічну риторику Білого дому про 5%, наразі ніхто не розуміє, якими будуть реальні вимоги США цього разу.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка і ТетяниВисоцької з "Європейської правди" Трамп вимагає 5%: як країни НАТО збільшували свої витрати на оборону і що буде далі.