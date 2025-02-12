Как под давлением Трампа члены НАТО увеличивают расходы на оборону

Во время форума в Давосе президент США Дональд Трамп объявил, что планирует обратиться к государствам-членам НАТО с просьбой увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, "что должно было произойти давно".

Только на фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины страны ЕС наконец-то начали постепенно наращивать свои оборонные расходы, а Германия достигла и превысила показатель в 2%.

Однако задача увеличить их до 5% все равно кажется недостижимой для большинства стран НАТО. Даже в США оборонный бюджет пока составляет лишь 3,3-3,5% от ВВП.

О том, на сколько члены Альянса начали увеличивать свои оборонные расходы, читайте в статье Юрия Панченко и Татьяны Высоцкой из "Европейской правды" Трамп требует 5%: как страны НАТО увеличивали свои расходы на оборону и что будет дальше. Далее – краткое ее изложение.

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Как за последние десятилетия менялось видение странами НАТО угроз для себя? И как это отражалось на их оборонных бюджетах?

Различие в том, как в разных регионах Европы менялись расходы на оборону, очевидно.

Единодушное "понимание требований Трампа", с самой эффективной динамикой роста расходов на оборону сейчас наблюдается у государств так называемого "Восточного фланга". И это неудивительно. Все эти страны расположены возле России, все они в свое время находились под по крайней мере частичной оккупацией СССР, а потому лучше всего понимают угрозы.

Самым большим адвокатом идеи Трампа о росте расходов можно назвать Польшу, которая по предварительным оценкам в 2024 году достигла показателя 4,12% ВВП.

Правда, даже в Варшаву это понимание пришло не сразу.

События 2014 года в Украине стали шоком для многих стран, однако даже его оказалось недостаточно. Хотя именно в 2014 году, после вторжения России в Украину и аннексии Крыма, в НАТО договорились выделять 2% от своего ВВП на оборонные расходы, чтобы обеспечить постоянную военную готовность Альянса. Однако к 2018 году только у шести государств-союзников военные расходы достигли необходимого уровня в 2% ВВП (а на континентальной Европе только у четырех, в Польше, Эстонии, Латвии и Греции).

К слову, Греция заслуживает отдельного внимания. В этой стране уровень оборонных расходов всегда был выше 2%.

Однако с российской угрозой это вообще не связано – у греков работали другие вызовы: сложные отношения с Турцией, а также "арабская весна", последствия войны в Сирии и тому подобное.

А вот в Западной Европе ситуация была существенно хуже.

Здесь растущую агрессивность России предпочитали не замечать.

Толчком для увеличения их оборонных бюджетов стала первая президентская каденция Дональда Трампа.

Впрочем, в динамике оборонных расходов при первой каденции Трампа есть и другая интересная деталь: рост продолжался до 2020 года, когда аж девять государств выполняли норматив в 2%, но с началом пандемии приоритеты снова изменились. В 2021-м это количество снова снизилось до шести.

Да и в целом, сопротивление со стороны европейских столиц продолжалось, вплоть до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Возвращение большой войны в Европу (а вместе – и угроза возвращения Трампа в Белый дом) стало мощным толчком для роста оборонных бюджетов в большинстве европейских стран.

Если в 2021 году оборонные расходы Европы и Канады составляли лишь 1,66% от общего ВВП, то в 2024 они наконец должны достичь 2,02% (данные за 2024 – оценочные).

"НАТО коллективно не сможет защитить себя через 4 или 5 лет, если вы будете придерживаться 2% (от ВВП на оборону) сейчас", – заявил в январе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Итак, большинство государств очень далеки от выполнения требований Трампа, который требует тратить на оборону 5% ВВП.

Впрочем, несмотря на публичную риторику Белого дома о 5%, пока никто не понимает, какими будут реальные требования США на этот раз.

Подробнее – в материале Юрия Панченко и Татьяны Высоцкой из "Европейской правды" Трамп требует 5%: как страны НАТО увеличивали свои расходы на оборону и что будет дальше.