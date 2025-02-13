У партії Шольца назвали домовленості Трампа з Путіним "гнилою угодою"

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль назвав домовленості президента США Дональда Трампа з російським очільником Владіміром Путіним щодо України "гнилою угодою".

Заяву німецького депутата наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Він назвав "хорошим" той факт, що Трамп веде переговори з Путіним і "шукає дипломатичне вирішення війни проти України".

"Але те, що, схоже, задумав Трамп, буде гнилою угодою. Рішення через голову України і Європи – це не рішення", – підкреслив Клінгбайль.

За його словами, якщо виключити Європу і Україну з переговорного процесу, проблеми будуть лише перенесені в майбутнє, а також погіршать ситуацію з безпекою для Німеччини та Європи.

"Європа, і так, Німеччина теж, повинна взяти на себе набагато більше відповідальності за це", – наголосив співголова СДПН.

У середу Трамп поговорив з господарем Кремля Владіміром Путіним, після чого заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного", – додав американський президент.

Після цього Трамп подзвонив Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

Водночас європейські лідери, зокрема міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, переконані, що до переговорного процесу мають бути залучені Європа і Україна.

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