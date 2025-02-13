В партии Шольца назвали договоренности Трампа с Путиным "гнилой сделкой"

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль назвал договоренности президента США Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным по Украине "гнилой сделкой".

Заявление немецкого депутата приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Он назвал "хорошим" тот факт, что Трамп ведет переговоры с Путиным и "ищет дипломатическое решение войны против Украины".

"Но то, что, похоже, задумал Трамп, будет гнилой сделкой. Решение через голову Украины и Европы – это не решение", – подчеркнул Клингбайль.

По его словам, если исключить Европу и Украину из переговорного процесса, проблемы будут лишь перенесены в будущее, а также ухудшат ситуацию с безопасностью для Германии и Европы.

"Европа, и да, Германия тоже, должна взять на себя гораздо больше ответственности за это", – подчеркнул сопредседатель СДПГ.

В среду Трамп поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным, после чего заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга", – добавил американский президент.

После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.

В то же время европейские лидеры, в частности министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, убеждены, что к переговорному процессу должны быть привлечены Европа и Украина.

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