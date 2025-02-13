Співробітникам Сейму Литви заборонили користуватись китайським чат-ботом DeepSeek

У Литві з 12 лютого співробітникам Сейму заборонили використання китайського чат-бота DeepSeek на робочих пристроях.

Цю інформацію підтведив канцлер Сейму Альгірдас Стончайтіс, його цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що підписав розпорядження, згідно з яким заборонено використовувати DeepSeek на обладнанні, виданому канцелярії Сейму.

"Усім, хто… є співробітниками канцелярії Сейму, включно з радниками членів Сейму", – заявив Стончайтіс.

За його словами, обмеження було ухвалено для захисту від потенційних ризиків безпеки даних, створюваних китайськими програмами штучного інтелекту.

"Ми просто реагуємо профілактично, щоб не допустити подібних речей, оскільки розглядаємо його (DeepSeek. – Ред.) як потенційну загрозу", – підкреслив Стончайтіс.

За словами канцлера Сейму, заборона не поширюється на депутатів – для заборони DeepSeek для членів Сейму необхідне рішення колегії.

Додаток також дозволено використовувати на особистих пристроях співробітників.

Повідомляли також, що Литва розглядає можливість заборонити ключовим організаціям та державним установам доступ до китайського чат-бота DeepSeek.

Своєю чергою італійська влада розпорядилася негайно запровадити обмеження обробки даних італійських користувачів у китайському чат-боті DeepSeek.

Згодом нідерландське агентство з контролю за дотриманням конфіденційності заявило, що почне розслідування практики збору даних китайською компанією DeepSeek, яка займається штучним інтелектом.