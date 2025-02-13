Сотрудникам Сейма Литвы запретили пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek

В Литве с 12 февраля сотрудникам Сейма запретили использование китайского чат-бота DeepSeek на рабочих устройствах.

Эту информацию подтвердил канцлер Сейма Альгирдас Стончайтис, его цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что подписал распоряжение, согласно которому запрещено использовать DeepSeek на оборудовании, выданном канцелярии Сейма.

"Всем, кто... является сотрудниками канцелярии Сейма, включая советников членов Сейма", – заявил Стончайтис.

По его словам, ограничения были приняты для защиты от потенциальных рисков безопасности данных, создаваемых китайскими программами искусственного интеллекта.

"Мы просто реагируем профилактически, чтобы не допустить подобных вещей, поскольку рассматриваем его (DeepSeek. – Ред.) как потенциальную угрозу", – подчеркнул Стончайтис.

По словам канцлера Сейма, запрет не распространяется на депутатов – для запрета DeepSeek для членов Сейма необходимо решение коллегии.

Приложение также разрешено использовать на личных устройствах сотрудников.

Сообщалось также, что Литва рассматривает возможность запретить ключевым организациям и государственным учреждениям доступ к китайскому чат-боту DeepSeek.

В свою очередь итальянские власти распорядились немедленно ввести ограничения обработки данных итальянских пользователей в китайском чат-боте DeepSeek.

Впоследствии нидерландское агентство по контролю за соблюдением конфиденциальности заявило, что начнет расследование практики сбора данных китайской компанией DeepSeek, которая занимается искусственным интеллектом.