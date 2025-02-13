Трамп і його команда запевняють, що не планують припиняти підтримку України

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що планує продовжувати підтримку України "так довго, як доведеться", про це під час візиту до Києва сказав і міністр фінансів Скотт Бенссент.

Як повідомляє "Європейська правда", заява Трампа пролунала на пресконференції в Овальному кабінеті увечері 12 лютого.

Після ремарок Трампа про поїздку міністра фінансів до Києва для підготовки угоди про "мінерали в обмін на допомогу" президента запитали, чи планує він далі надавати допомогу Україні.

"Ми будемо. Але ми хочемо, щоб наші гроші були убезпечені. ... Якби ми цього не робили, то Путін сказав би, що переміг. Ми є тією силою, яка це стримує. І, чесно кажучи, ми будемо робити це так довго, як доведеться, бо ми не хочемо дозволити статися іншому", – сказав Трамп.

"Але президент Путін зараз хоче миру, і це добре. За Байдена він не хотів миру", – додав він.

Міністр фінансів Скотт Бенссент у Києві заявив, що обговорювана угода дасть Україні "подальші гарантії американської допомоги", а також буде сильним сигналом російському керівництву про американські зобов’язання.

Як відомо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч; після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

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