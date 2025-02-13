Трамп и его команда уверяют, что не планируют прекращать поддержку Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что планирует продолжать поддержку Украины "так долго, как придется", об этом во время визита в Киев сказал и министр финансов Скотт Бенссент.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Трампа прозвучало на пресс-конференции в Овальном кабинете вечером 12 февраля.

После ремарок Трампа о поездке министра финансов в Киев для подготовки соглашения о "минералах в обмен на помощь" президента спросили, планирует ли он дальше оказывать помощь Украине.

"Мы будем. Но мы хотим, чтобы наши деньги были защищены... Если бы мы этого не делали, то Путин сказал бы, что победил. Мы являемся той силой, которая это сдерживает. И, честно говоря, мы будем делать это так долго, как придется, потому что мы не хотим позволить произойти другому", – сказал Трамп.

"Но президент Путин сейчас хочет мира, и это хорошо. При Байдене он не хотел мира", – добавил он.

Министр финансов Скотт Бенссент в Киеве заявил, что обсуждаемое соглашение даст Украине "дальнейшие гарантии американской помощи", а также будет сильным сигналом российскому руководству об американских обязательствах.

Как известно, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля и заявил, что они с Путиным планируют встречу; после того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

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