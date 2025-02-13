Зеленський пояснив, чому ЄС має бути за столом переговорів про мир

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Європейський Союз повинен бути стороною переговорного процесу про врегулювання війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав журналістам під час візиту на Хмельницьку АЕС 13 лютого, його заяву транслював телеканал "Ми – Україна".

Президент підкреслив важливість участі європейців у переговорному процесі.

"Я вважаю, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи, і ми будемо обов’язково членами Європейського Союзу. Для нас важливо, вони (європейці) дуже багато допомогли", – зазначив глава держави.

Зеленський сказав, що на зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом 12 лютого він закликав "справедливо і прагматично говорити" про те, хто та скільки допомоги виділяв Україні.

"На сьогодні 80% ціни війни – це Україна і Європа, і 20% – це сьогодні внесок Сполучених Штатів Америки. Він дуже важливий, але ми не можемо сказати, що Європа не підтримує, Європа дуже сильно підтримує… Америка, безумовно, найголовніший донор… Але не можна порівнювати Америку з Європою, це буде не дуже чесно", – сказав Зеленський.

Президент додав, що глава МЗС Андрій Сибіга після спілкування з європейськими колегами переказав йому, що у Європі нині є "серйозне занепокоєння, що вони поки що не бачать сигнал від США, що у них є місце за столом".

"Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа (за столом переговорів)", – наголосив Зеленський.

12 лютого президент США Дональд Трамп говорив з главою Кремля Владіміром Путіним телефоном і домовився про початок переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Глава дипломатії Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української війни, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.

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