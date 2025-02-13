Зеленский объяснил, почему ЕС должен быть за столом переговоров о мире

Президент Владимир Зеленский убежден, что Европейский Союз должен быть стороной переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал журналистам во время визита на Хмельницкую АЭС 13 февраля, его заявление транслировал телеканал "Мы – Украина".

Президент подчеркнул важность участия европейцев в переговорном процессе.

"Я считаю, что за столом переговоров должны быть и европейцы, потому что мы являемся частью Европы, и мы будем обязательно членами Европейского Союза. Для нас важно, они (европейцы) очень помогли", – отметил глава государства.

Зеленский сказал, что на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом 12 февраля он призвал "справедливо и прагматично говорить" о том, кто и сколько помощи выделял Украине.

"На сегодня 80% цены войны – это Украина и Европа, и 20% – это сегодня вклад Соединенных Штатов Америки. Он очень важен, но мы не можем сказать, что Европа не поддерживает, Европа очень сильно поддерживает... Америка, безусловно, самый главный донор... Но нельзя сравнивать Америку с Европой, это будет не очень честно", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что глава МИД Андрей Сибига после общения с европейскими коллегами передал ему, что в Европе сейчас есть "серьезное беспокойство, что они пока не видят сигнал от США, что у них есть место за столом".

"Я также очень заинтересован, чтобы была Европа (за столом переговоров)", – подчеркнул Зеленский.

12 февраля президент США Дональд Трамп говорил с главой Кремля Владимиром Путиным по телефону и договорился о начале переговоров о прекращении войны России против Украины.

Глава дипломатии Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинской войны, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.

Подробнее читайте в статье: "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике.