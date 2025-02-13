Генсек НАТО: Європа "інтенсивно консультується" зі США стосовно війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що європейські держави вже координують зі США позиції стосовно майбутніх "мирних переговорів" щодо України.

Про це він сказав 13 лютого на пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО, пише "Європейська правда".

На прохання відповісти, що Європа може зробити для повернення за стіл переговорів про мир в Україні, Рютте заявив, що члени Альянсу вже "інтенсивно консультуються між собою, включно зі США".

"Ми як НАТО, звісно, інтенсивно координуємось. І я знаю, що багато союзників і членів ЄС роблять те саме з Вашингтоном. І що ми робили останні 24 години – то це звіряли годинники", – додав генсек.

Він зауважив, що в НАТО як демократичному альянсі "позиції не завжди спершу збігаються".

"Але за ці 24 години я побачив значне відчуття єдності і збігання поглядів – може, і не на все і не на кожну деталь – і все ж, це Альянс, який спільно рухається вперед", – підсумував він.

Як відомо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Глава дипломатії Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української війни, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.

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