Генсек НАТО: Европа "интенсивно консультируется" с США относительно войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждает, что европейские государства уже координируют с США позиции относительно будущих "мирных переговоров" по Украине.

Об этом он сказал 13 февраля на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран НАТО, пишет "Европейская правда".

На просьбу ответить, что Европа может сделать для возвращения за стол переговоров о мире в Украине, Рютте заявил, что члены Альянса уже "интенсивно консультируются между собой, включая США".

"Мы как НАТО, конечно, интенсивно координируемся. И я знаю, что многие союзники и члены ЕС делают то же самое с Вашингтоном. И что мы делали последние 24 часа – так это сверяли часы", – добавил генсек.

Он отметил, что в НАТО как демократическом альянсе "позиции не всегда сначала совпадают".

"Но за эти 24 часа я увидел значительное ощущение единства и совпадения взглядов – может, и не на все и не на каждую деталь – и все же, это Альянс, который совместно движется вперед", – подытожил он.

Как известно, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля и заявил, что они с Путиным планируют встречу. После того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

Глава дипломатии Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинской война, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.

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