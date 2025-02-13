Axios дізнався подробиці розмови Зеленського і Трампа

Український президент Володимир Зеленський у розмові з Дональдом Трампом напередодні, 12 лютого, говорив про те, що Владімір Путін лише вдає готовність до "мирних переговорів".

Про це повідомив портал Axios, який посилається на чотири джерела, знайомі зі змістом розмови, пише "Європейська правда".

За словами одного з джерел Axios, президент України намагався донести Трампу сигнал про те, що в нього "є важелі впливу на Путіна".

Троє джерел назвали розмову президентів України та США "позитивною" і стверджують, що вона тривала близько години – довше, ніж розмова Трампа з Путіним перед цим.

Трамп сказав Зеленському, що розуміє його занепокоєння щодо розмови з хазяїном Кремля, але наголосив, що "повинен поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну", ідеться в матеріалі.

Також Трамп сказав Зеленському, що Путін хоче укласти угоду, і запитав, чи все ще Зеленський налаштований на її укладення, стверджують джерела Axios. Зеленський відповів, що все ще хоче угоди, але вважає, що Путін просто говорить Трампу те, що той хоче почути.

"Путін сказав вам, що хоче укласти угоду тільки тому, що боїться вас, тому що ви сильні", – сказав український президент, як кажуть джерела Axios.

У відповідь, пише видання, президент США вказав, що Зеленський може мати рацію, але у нього склалося враження, що Путін налаштований серйозно, і "ми скоро дізнаємось це".

За даними Axios, наприкінці розмови Трамп дав Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо, а Зеленський пообіцяв подарувати Трампу чемпіонський пояс Олександра Усика.

Нагадаємо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української війни, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.

А президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.

Детальніше читайте у статті "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці