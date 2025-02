Туск: Україна, Європа і США повинні разом брати участь у мирних переговорах

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після серії телефонних розмов з європейськими лідерами у четвер заявив, що Україна, Європа і США повинні бути об’єднаними і разом брати участь у мирних переговорах.

Про це Туск написав у четвер ввечері у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Глава польського уряду повідомив, що у четвер розмовляв телефоном з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Євроради Антоніу Коштою, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном та лідером консервативної опозиції Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Туск зазначив, що після цих розмов послання чітке: Україна, Європа та США повинні бути повністю об'єднані та брати участь у мирних переговорах.

After my today phone calls with @ZelenskyyUa , @eucopresident Costa, @Bundeskanzler Scholz, @SwedishPM Ulf Kristersson and CDU leader @_FriedrichMerz, the message is clear: Ukraine, Europe and the US must be fully united and engage in peace talks.