Шольц: ми ніколи не приймемо продиктованого миру в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи розмову Дональда Трампа з Владіміром Путіним напередодні, підкреслив, що ані Україна, ані Європа не підтримають "продиктований мир".

Про це він заявив у зверненні в четвер, 13 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Шольц заявив, що погоджується з прагненням Трампа якнайшвидше завершити війну в Україні.

"Але в той же час абсолютно зрозуміло, що перемога Росії або крах України не призведе до миру, а навпаки. Це поставило б під загрозу мир і стабільність в Європі, навіть далеко за межами України", – наголосив німецький канцлер.

"Саме тому ми повинні працювати з нашими партнерами, щоб впевнено і віддано представляти наші інтереси на майбутніх переговорах. Тому що вони стосуються нас безпосередньо", – додав він.

За словами Шольца, будь-який мир в Україні "повинен тривати в довгостроковій перспективі" та забезпечити суверенітет України.

"Саме тому ми ніколи не підтримаємо мир, який буде продиктований. Ми також не погодимося з будь-яким рішенням, яке призведе до роз'єднання європейської та американської безпеки. Від цього виграє лише одна людина: Путін", – підсумував канцлер.

Як відомо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української війни, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.

А президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.

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