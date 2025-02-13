Axios узнал подробности разговора Зеленского и Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом накануне, 12 февраля, говорил о том, что Владимир Путин только делает вид готовности к "мирным переговорам".

Об этом сообщил портал Axios, который ссылается на четыре источника, знакомые с содержанием разговора, пишет "Европейская правда".

По словам одного из источников Axios, президент Украины пытался донести Трампу сигнал о том, что у него "есть рычаги влияния на Путина".

Трое источников назвали разговор президентов Украины и США "позитивным" и утверждают, что он длился около часа – дольше, чем разговор Трампа с Путиным перед этим.

Трамп сказал Зеленскому, что понимает его беспокойство по поводу разговора с хозяином Кремля, но подчеркнул, что "должен поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину", говорится в материале.

Также Трамп сказал Зеленскому, что Путин хочет заключить сделку, и спросил, все ли еще Зеленский настроен на ее заключение, утверждают источники Axios. Зеленский ответил, что все еще хочет сделки, но считает, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать.

"Путин сказал вам, что хочет заключить сделку только потому, что боится вас, потому что вы сильны", – сказал украинский президент, как говорят источники Axios.

В ответ, пишет издание, президент США указал, что Зеленский может быть прав, но у него сложилось впечатление, что Путин настроен серьезно, и "мы скоро узнаем это".

По данным Axios, в конце разговора Трамп дал Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую, а Зеленский пообещал подарить Трампу чемпионский пояс Александра Усика.

Напомним, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля и заявил, что они с Путиным планируют встречу. После того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинской войны, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.

А президент Владимир Зеленский заявил, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет.

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