Глава Пентагону назвав Польщу "зразковим союзником"

Глава Пентагону Піт Гегсет під час візиту до Варшави назвав Польщу "зразковим союзником".

Його заяву наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

В ході візиту Гегсет провів зустріч з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишом.

Польський міністр розповів, що на зустрічі йшлося про НАТО та відносини Польща-США.

"Польсько-американський альянс ніколи не був таким сильним, як зараз. Ми здатні зробити все, щоб з кожним днем він ще більше зміцнювався. Це те, про що ми домовилися. Про спільні інвестиції, спільні гарантії безпеки, підвищення наших можливостей", – підкреслив Косіняк-Камиш.

Своєю чергою глава Пентагону сказав, що зв'язки і дружба між Польщею і США є "непорушними".

"Ми розглядаємо Польщу як зразкового союзника на європейському континенті, який готовий інвестувати не лише у власну оборону, але й у спільну оборону всього континенту...Польща є стратегічним партнером на східному фланзі НАТО. Це перевірений союзник", – зазначив Гегсет.

Раніше глава Пентагону заявив, що європейські країни мають брати приклад з Польщі у витратах на оборону.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

Тоді як деякі держави, як-то країни Балтії та Польща, підтримали вимогу Трампа, інші, наприклад Німеччина, назвали 5% ВВП недосяжним показником.