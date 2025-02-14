Глава Пентагона Пит Хегсет во время визита в Варшаву назвал Польшу "образцовым союзником".

Его заявление приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

В ходе визита Хегсет провел встречу с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом.

Польский министр рассказал, что на встрече речь шла о НАТО и отношениях Польша-США.

"Польско-американский альянс никогда не был таким сильным, как сейчас. Мы способны сделать все, чтобы с каждым днем он еще больше укреплялся. Это то, о чем мы договорились. О совместных инвестициях, совместных гарантиях безопасности, повышении наших возможностей", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

В свою очередь глава Пентагона сказал, что связи и дружба между Польшей и США являются "нерушимыми".

"Мы рассматриваем Польшу как образцового союзника на европейском континенте, который готов инвестировать не только в собственную оборону, но и в общую оборону всего континента...Польша является стратегическим партнером на восточном фланге НАТО. Это проверенный союзник", – отметил Хегсет.

Ранее глава Пентагона заявил, что европейские страны должны брать пример с Польши в расходах на оборону.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

Тогда как некоторые государства, такие как страны Балтии и Польша, поддержали требование Трампа, другие, например Германия, назвали 5% ВВП недостижимым показателем.