Норвегія стурбована ризиками для ядерної безпеки після удару Росії по ЧАЕС

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде після удару російського дрона по саркофагу Чорнобильської АЕС заявив про ризик, який агресія РФ становить для ядерної безпеки.

Його заяву поширила пресслужба норвезького МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Ейде наголосив, що повномасштабна війна Росії "продовжує становити великий ризик для ядерної безпеки в Україні", і норвезька влада уважно стежить за ситуацією.

Він також нагадав, що "Норвегія тісно співпрацює з українською владою у сфері ядерної безпеки протягом останніх декількох років, зокрема підтримуючи роботу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні.

"Нещодавній інцидент на Чорнобильській АЕС показав, наскільки важливою є робота з ядерної безпеки в Україні", – підсумував міністр.

Як відомо, президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження саркофага суттєві.

На тлі удару Росії по ЧАЕС очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав максимізувати військову допомогу Україні.

А глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас назвала російську атаку безрозсудною.