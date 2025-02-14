Норвегия обеспокоена рисками для ядерной безопасности после удара России по ЧАЭС

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде после удара российского дрона по саркофагу Чернобыльской АЭС заявил о риске, который агрессия РФ представляет для ядерной безопасности.

Его заявление распространила пресс-служба норвежского МИД, сообщает "Европейская правда".

Эйде отметил, что полномасштабная война России "продолжает представлять большой риск для ядерной безопасности в Украине", и норвежские власти внимательно следят за ситуацией.

Он также напомнил, что "Норвегия тесно сотрудничает с украинскими властями в сфере ядерной безопасности в течение последних нескольких лет, в частности поддерживая работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Украине.

"Недавний инцидент на Чернобыльской АЭС показал, насколько важна работа по ядерной безопасности в Украине", – подытожил министр.

Как известно, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения саркофага существенные.

На фоне удара России по ЧАЭС глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал максимизировать военную помощь Украине.

А глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала российскую атаку безрассудной.