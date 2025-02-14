ЗМІ: Венс зустрівся з кандидаткою в канцлери від німецьких ультраправих

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у п'ятницю, 14 лютого, зустрівся з кандидаткою в канцлери від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив німецький телеканал ZDF.

За інформацією ZDF, Венс зустрівся з Вайдель після свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції. Розмова мала відбутись за межами заходу, бо німецьких ультраправих туди не запросили.

Обидва політики говорили "близько 30 хвилин", зокрема про війну в Україні та внутрішню політику Німеччини, стверджує ZDF.

Однією з тем розмови був також "брандмауер" – домовленість політичних сил Німеччини не співпрацювати з ультраправими, додає телеканал.

У своєму виступі на Мюнхенській конференції Венс зазначав, що утримання ультраправих партій поза урядовими коаліціями "обмежує волю людей".

Його висловлювання розкритикувала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, а також канцлер Олаф Шольц.